Polícia Marítima apanhou 142 mil pessoas a cometer irregularidades

A Polícia Marítima apanhou, em todo o continente, 142 mil pessoas em atividades "irregulares" nas praias no fim de semana, revela um balanço de atividade a que oteve acesso. No entanto, de acordo com fontes da Autoridade Marítima, depararam-se também com maior resistência em acatar as recomendações, principalmente a norte, por pessoas que entendem "não estar a fazer mal nenhum em deitarem-se na toalha" no areal.A Polícia Marítima recebeu indicações de que não era para permitir "o uso balnear" das praias (banhos de mar e apanhar sol deitado).Passeios e caminhadas foram permitidos. O maior número de ‘infratores’ (ninguém foi autuado) ocorreu precisamente por ‘fazer praia’: 70 463 pessoas nos dois dias.Seguiram-se 66 752 pessoas que faziam nas praias uma atividade física de recreio com mais de duas pessoas ou não respeitando o distanciamento mínimo de dois metros entre si. Outras 1382 praticavam aulas ou treinos de desporto ao ar livre excedendo o limite de cinco praticantes por técnico inscrita na resolução do Conselho de Ministros que ativou a situação de calamidade.Os agentes da Polícia Marítima encontraram ainda nove pessoas que deveriam estar em confinamento obrigatório, por estarem doentes com Covid-19 ou relativamente a quem a autoridade de saúde tenha determinado a vigilância ativa.As patrulhas encontraram 40 aglomerações com mais de dez pessoas cada e 4605 pessoas em concentrações que iam contra o "dever cívico de recolhimento domiciliário".No âmbito da fiscalização da situação de calamidade devido à pandemia, a Polícia Marítima emitiu durante o fim de semana 6424 recomendações a cidadãos em "irregularidade".Quase 200 pessoas foram apanhadas a realizar atividades náuticas não permitidas de recreio em lazer, revela o balanço a que o CM teve acesso.As patrulhas da Polícia Marítima percorreram 4320 quilómetros e navegaram 321 milhas náuticas durante as fiscalizações.O primeiro período de situação de calamidade terminou no domingo à noite. O segundo período está em vigor desde ontem e até 31 de maio.

