Polícia Marítima já salvou a vida a 4007 refugiados na Grécia

Este ano, em janeiro e fevereiro, já foram salvas 44 pessoas.

09:40

A Polícia Marítima em missão na ilha grega de Lesbos já resgatou das águas do Mar Egeu mais de quatro mil refugiados (4007), de várias nacionalidades, desde 2015. A Polícia Marítima encontra-se integrada na operação ‘Poseidon’, sob égide da agência europeia Frontex, com o objetivo de controlar e vigiar as fronteiras marítimas da Grécia e também as fronteiras externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço. A missão prolonga-se até ao dia 31 de julho de 2018.



Este ano, em janeiro e fevereiro, já foram salvas 44 pessoas. Neste fluxo migratório, os refugiados arriscam a vida por via marítima, tentando entrar na Europa numa travessia entre a costa da Turquia e da Grécia.