A Polícia Marítima da Póvoa de Varzim, travou, ontem à noite, uma festa com sete jovens, com idades entre os 16 e os 21 anos, na praia Verde, naquele concelho. O alerta foi dado às 23h00.



Em comunicado, aquela força explica que durante uma ação de patrulhamento, os elementos da Polícia Marítima detectaram "uma concentração de pessoas na praia, tendo-se deslocado ao local, onde constataram que se tratava de um convívio entre sete jovens, quatro dos quais menores de idade".





Por se encontrarem a violar as medidas de prevenção do estado de Emergência em vigor – nomeadamente a proibição de concentração de mais de cinco pessoas na via pública, consumo de álcool e ao dever de recolhimento obrigatório – a festa foi travada.A Polícia contactou ainda os familiares dos quatro jovens menores de idade. Foram elaborados autos de notícia.