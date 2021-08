Polícia Municipal encontra menino que 'fugiu' aos pais em Guimarães

Um casal de Vila Real viveu momentos de pânico depois de ter perdido o filho, de apenas quatro anos, na tarde desta terça-feira, na cidade de Guimarães.Ao que oapurou, os pais, com idades a rondar os 35 anos e atualmente emigrados na Bélgica, estavam numa esplanada da Praça de São Tiago, quando o menino 'escapou' do local sem que alguém se apercebesse.Em desespero, a mãe socorreu-se da Polícia Municipal de Guimarães, que colocou todo o seu efetivo disponível nas ruas à procura da criança, encontrada em cerca de 20 minutos, mas já a uma distância de 300 a 400 metros do local de onde desaparecera.Apesar de algo assustado, o menino encontrava-se sã e salvo. Os pais agradeceram o rápido contributo da Polícia Municipal para o final feliz.