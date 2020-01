Polícias agendam protesto nacional para o dia da final da Taça da Liga

Oito sindicatos da PSP e GNR agendaram hoje um protesto nacional para o próximo dia 21 que terá como palco a Final da Taça da Liga em Braga, o Ministério das Finanças em Lisboa e o centro de Faro. A decisão foi tomada depois de uma reunião que juntou estas plataformas sindicais na Voz do Operário e será complementar ao protesto já convocado pelo Movimento Zero, que apela aos polícias para se manifestarem nos aeroportos nacionais nesse mesmo dia.

De acordo com Paulo Rodrigues, presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP), "estes protestos vão repetir-se todos os meses até que o Governo dê respostas concretas às exigências dos polícias e militares da GNR.

Entre as reivindicações da classe policial e militar da GNR estão o pagamento do subsídio de risco, a atualização salarial e dos suplementos remuneratórios, o aumento do efetivo e mais e melhor equipamento de proteção pessoal.

O Ministério da Administração Interna definiu um calendário específico das matérias objeto de diálogo com os sindicatos e as associações socioprofissionais das forças de segurança, tendo o primeiro ponto das negociações, o pagamento dos retroativos dos suplementos não pagos em período de férias, decorrido sem um acordo. Ontem decorreu nova reunião com o secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís, onde foi discutido o plano plurianual de admissões para a PSP e a GNR. Segundo o CM apurou, não foi tomada qualquer medida concreta, tendo o governante remetido qualquer decisão para a discussão na especialidade do Orçamento de Estado para 2020. Estas reuniões vão repetir-se a 16 de janeiro de 2020 (onde serão discutidos os suplementos remuneratórios), a 13 de fevereiro (nova lei de programação das infraestruturas e equipamentos das forças e serviços de segurança), e a 5 de março (segurança e saúde no trabalho).

Os protestos dos polícias tiveram início a 21 de novembro, quando milhares de pessoas marcaram presença numa manifestação junto ao Parlamento.