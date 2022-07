O ministro da Administração Interna recebeu esta segunda-feira os seis principais sindicatos da PSP para apresentar a nova Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos, mas as reuniões terminaram só com a promessa de novo encontro daqui a três meses e com os polícias a ameaçar protestos na rua.À saída, todos os representantes de SNOP, ASPP, SIAP, SINAPOL, SNCC e SPP mostraram-se insatisfeitos: "A PSP e os seus polícias têm problemas muito maiores."