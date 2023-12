“Há alturas em que é preciso desobedecer”. A frase histórica do capitão Salgueiro Maia tem 50 anos, mas tem sido repetida nos últimos dias por agentes da PSP, militares da GNR e das Forças Armadas ou guardas prisionais. Em causa estão as diferenças de rendimentos entre estes operacionais e os colegas da Polícia Judiciária, agravadas esta semana por uma decisão tomada em Conselho de Ministros que aumentou ainda mais as desigualdades entre as forças e serviços de segurança.









