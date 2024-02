Polícias em protesto concentram-se no local do debate entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos

Centenas de polícias estão concentrados esta segunda-feira à noite no Capitólio, em Lisboa, onde vai decorrer o debate eleitoral entre os líderes do PS e do PSD, num protesto espontâneo que não estava autorizado.



Vestidos de camisolas pretas e empunhando bandeiras de Portugal, os elementos da PSP e da GNR assobiam, batem palmas e gritam "polícias unidos jamais serão vencidos", "vergonha", "respeito" e "Portugal", além de cantarem o hino nacional.





Os polícias dirigiram-se para o Capitólio após a concentração que juntou cerca de 3 mil elementos da PSP e da GNR na Praça do Comércio, junto ao Ministério da Administração Interna (MAI), num protesto organizado pela plataforma que congrega os sindicatos da PSP e associações da GNR.Os elementos da PSP e da GNR ocuparam toda a largura da Rua da Prata, na baixa lisboeta, sem que antes tivesse sido cortado o trânsito.

No trajeto, os manifestantes assobiam e gritam "Polícia unida jamais será vencida".

O protesto junto ao Capitólio foi marcado nas redes sociais pelo 'movimento Inop' e não tem a participação da plataforma que congrega sindicatos da PSP e associações da GNR.



A comandante responsável pelo policiamento junto ao Capitólio disse à Lusa que a manifestação não estava autorizada e que os promotores vão ser identificados.