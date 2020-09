Os três agentes do Comando da PSP de Aveiro que estão a ser investigados pela morte, a tiro, de Inês Carvalho, de 23 anos, ocorrida na madrugada de quinta-feira em São João da Madeira, já estão em funções de secretaria. Desarmados, os investigadores poderão ser totalmente suspensos de funções policiais, no decorrer da duração do inquérito.