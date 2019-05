Populares evitam roubo de carro e entregam assaltante à polícia

Um grupo de populares impediu esta quinta-feira em Vila Nova de Gaia que um homem consumasse o roubo de um carro entregando-o à polícia, revelou à agência Lusa fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto.



Segundo a fonte, a tentativa de roubo ocorreu cerca das 19h00, na rua Virgílio Ferreira, perto da Igreja de Mafamude, naquele concelho do distrito do Porto, quando "um homem entrou num carro", mas acabou "detetado por pessoas que estavam por perto e que tentaram impedir-lhe a fuga".





Neste cenário de confusão, a "viatura em fuga embateu e danificou outros quatro ou cinco carros estacionados" antes de ser "rodeado pelos populares e o indivíduo ser arrancado do seu interior e imobilizado", acrescentou a fonte.Chamada ao local, a PSP de Vila Nova de Gaia tomou conta da ocorrência, tendo o individuo sido detido.