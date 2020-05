"Por todas as Valentinas de Portugal": André Ventura recorre a homicídio de menina para defender pena de prisão perpétua

e as minhas orações estão com a Valentina, cobardemente assassinada. É pela Valentina, por todas as Valentinas de Portugal, que não desistirei enquanto a prisão perpétua para monstros criminosos não for reposta em Portugal", escreveu na publicação.



O deputado foi posteriormente alvo de várias críticas e acusado de oportunismo político perante caso de menor assassinada.





O deputado único do Chega, André Ventura, comentou o caso do homicídio de Valentina, a menina de 9 anos que esteve desaparecida durante dias na localidade de Atouguia da Baleia, em Peniche, e defendeu a implementação da prisão perpétua em Portugal.Numa mensagem partilhada na sua conta na rede social Twitter, André Ventura afirmou que "é por todas as Valentinas de Portugal" que não desiste da medida. "O meu coraçãoRecorde-se que as buscas pela criança desaparecida começaram na sexta-feira. A menor acabou por ser encontrada já sem vida, com sinais de asfixia. O pai e a madrasta são os principais suspeitos do crime e deverão ser ouvidos ainda esta segunda-feira em tribunal.