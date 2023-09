Perante o clima de insegurança com casos de violência na noite do Porto, o presidente da Associação de Bares da Zona Histórica do Porto propõe uma “parceria” de trabalho. “Há que criar um modelo que permita que elementos da segurança privada com perfil adequado possam auxiliar as forças da PSP. Porque não podem, por exemplo, colocar algemas?”, atira.









António Fonseca exemplifica com o caso de um suspeito, agressivo, que foi, recentemente, imobilizado por vários seguranças de espaços de diversão noturna, numa rua da zona dos Clérigos, até à chegada da PSP. “Mas quando o segurança sai do espaço para o qual foi contratado é um cidadão comum. Se o indivíduo se lembrava de pegar numa pistola, não sei o que podia acontecer”, refere.

Já Miguel Camões, líder da Associação de Bares e Discotecas da Movida, defende o policiamento gratificado pago pelos empresários, tal como o autarca Rui Moreira. “Tivemos durante dois anos, com elevado sucesso, e achamos que é disso que precisamos”. António Fonseca discorda: “Os empresários já têm muito que pagar. Se a câmara quer, a câmara que pague.”