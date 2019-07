Porsche consumido pelas chamas na A11 em Guimarães

Um Porsche ficou totalmente destruído pelas chamas, ao final da manhã desta terça-feira, na A11, na zona de Leitões, ao quilómetro 36, no sentido Braga-Guimarães.



No combate às chamas estiveram os Sapadores de Braga e os Bombeiros Voluntários de Guimarães. Segundo fonte do CDOS de Braga, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio são ainda desconhecidas.





A GNR está a investigar.