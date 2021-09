Portugal entrega comando da Missão de Treino na República Centro-Africana

Portugal entregou este sábado o comando da Missão de Treino da União Europeia na República Centro-Africana aos colegas franceses.A cerimónia decorreu no Campo Moana/M’Poko, em Bangui, e contou com a presença do ministro da Defesa João Gomes Cravinho, o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Almirante António Silva Ribeiro, e o Chefe do Estado-Maior do Exército, General José Nunes da Fonseca.