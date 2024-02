Portugal mantém no nível ‘significativo’ o grau de ameaça terrorista ao País, que foi elevado para esse patamar há quase quatro meses (no dia 19 de outubro do ano passado) no seguimento do ataque terrorista, no dia 7 desse mês, do Hamas contra Israel - que causou já mais de 1500 mortes e 250 reféns do lado israelita e perto de 28 mil mortes entre terroristas do Hamas e civis palestinianos.









Ver comentários