'Otoniel’, alcunha do colombiano Dário Usuga, de 50 anos, era o traficante de droga mais procurado naquele país sul-americano. Foi preso a 23 de outubro e enfrenta extradição para os Estados Unidos. O rei do tráfico tinha também ligações a Portugal. A Polícia Judiciária apreendeu 7655 quilos de cocaína que o ‘Clã do Golfo’, rede que liderava, expediu para a Europa.