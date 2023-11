O Supremo Tribunal de Justiça recusou a libertação de dois brasileiros - detidos pela PJ há três semanas em Portugal -, para extradição, que em 2022 assassinaram um marroquino em Bruxelas, Bélgica. Igor Monteiro, de 24 anos, e Jefferson Macedo, 21, são acusados de a 28 de novembro terem esfaqueado Mouad El Ghrich, de 20 anos, após o jogo Brasil-Suíça do mundial de futebol.Os brasileiros pretendiam celebrar a vitória (1-0) com fogo de artifício e o marroquino pediu-lhes para não incomodarem as pessoas. Foi morto com golpes na garganta e peito. Igor e Jefferson fugiram para Portugal, onde viveram 11 meses e já tinham trabalho. A defesa alegou, no Supremo, que são inocentes e que na Bélgica a pena pode ser perpétua. Temem ser mortos pelos amigos da vítima.