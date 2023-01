Portugal vai reforçar a sua presença militar no Leste da Europa, nomeadamente na Lituânia, com mais missões de F16, um avião de patrulhamento, um navio com guerra de minas, fuzileiros e operações especiais de Marinha.Na Roménia, vão manter-se 250 militares. No reforço da NATO devido à invasão pela Rússia da Ucrânia, Portugal anunciou esta sexta-feira que vai enviar para Kiev mais 14 blindados M113 e munições. Não há decisão quanto ao envio de carros de combate Leopard (ver pág. 28): Portugal tem 37.