Português assassinado por namorado da mulher

Dividida entre dois namorados, um deles português, a mulher de 65 anos mantinha as duas relações sem que os homens soubessem, no Brasil.Esta terça-feira, quando a mulher e um dos companheiros – o português Carlos Marques da Costa Ferreira – chegavam a casa foram surpreendidos e emboscados pelo outro namorado.A discussão entre os dois homens que não sabiam que eram traídos subiu de tom e o português de 45 anos acabou esfaqueado várias vezes até à morte. O homicida fugiu e está a monte a ser procurado.Tudo aconteceu na madrugada desta terça-feira, em Santos, São Paulo. O casal foi surpreendido ainda em plena via pública.Os ciúmes tomaram conta dos dois namorados e o agressor, que estava munido de uma faca, golpeou violentamente a vítima durante a discussão. Fugiu de seguida, mas foi identificado de imediato.A mulher ficou em choque, mas conseguiu alertar as autoridades. Quando a Polícia Militar e equipas médicas chegaram já nada havia a fazer para salvar a vida do português.A mulher, que testemunhou todo o crime, foi levada pelos polícias para a esquadra para prestar declarações e para ajudar a identificar formalmente o homicida, com quem também mantinha uma relação.Mas devido ao estado de choque não conseguiu dar muitos detalhes sobre o crime às autoridades. Foram os vizinhos a identificar o autor das facadas mortais.A investigação decorre com os ciúmes e a descoberta da traição apontados como motivos para o homicídio.Rui Castro de Paulo, português de 48 anos, natural de Setúbal, foi executado com sete tiros numa oficina, por um motard, em Rondônia, em março.Joaquim António Queirós Pinto, de 29 anos, natural de Marco de Canaveses, foi morto com três tiros, quando estava na rua, em Goiás. Deixou duas filhas menores.Miguel Meireles, vendedor português de 38 anos, foi morto com um tiro na cabeça num assalto a um autocarro, em Gravataí, no Rio Grande do Sul.