Português morto à facada por ciúmes. Agressor está em fuga

Um português de 45 anos foi morto à facada em São Paulo, no Brasil, na madrugada desta terça-feira, após descobrir que a mulher mantinha um relacionamento amoroso com o agressor.Segundo avança o site G1 da Globo, o autor do crime colocou-se em fuga e ainda não foi localizado pela Polícia Civil brasileira.De acordo com a mesma fonte, o homem, Carlos Marques da Costa Ferreira, e a sua mulher estavam a chegar ao apartamento onde moram quando foram abordados pelo suspeito.Após uma discussão, o agressor golpeou a vítima, mas quando a Polícia Militar chegou o português já estava morto.A mulher foi encaminhada até às instalações das autoridades em estado de choque após ter presenciado o crime, que aconteceu na Rua João Pessoa, no centro de Santos, no litoral de São Paulo, Brasil.