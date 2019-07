Português falha assalto a padre no Luxemburgo após desabamento em paróquia

Um emigrante português no Luxemburgo ficou preso num desabamento no interior de uma paróquia, quando ia assaltar o padre que ali se encontrava.O religioso acabou por chamar o socorro e a Polícia, pedindo mesmo aos agentes que fossem gentis com o ladrão.O crime ocorreu na semana passada. Ricardo, nome pelo qual é identificado o ladrão, entrou por escalamento na igreja de Saint-Mard, em Virton.Terá passado por cima de uma estrutura metálica que desabou. Incapaz de fugir, teve de aguardar pela chegada da Polícia que o levou.