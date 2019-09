Português fugido há 24 anos após homicídio apanhado em Espanha

Um português de 64 anos, procurado pela prática de um homicídio no Brasil ocorrido há 24 anos, foi detido pela Guardia Civil na zona de Valência, Espanha.Estava acompanhado por duas mulheres, com as quais se encontrava alojado num hotel.Desde a prática do crime que o português estava em fuga e era alvo de um mandado de prisão.