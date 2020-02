“Sinto-me um parasita dentro do navio”: Português infetado com coronavírus está febril e pede ajuda ao Governo

O português infetado com coronavírus a bordo do navio cruzeiro "Diamond Princess" atracado em Yokohama, no Japão, confessou que se sente "um parasita dentro do navio, toda a gente se afasta".Numa videochamada em direto para a, o português revelou que "se sente cansado" e que a temperatura corporal subiu nas últimas horas, variando entre os 37.5 e 38 graus."Quando eu me queixei que a temperatura estava a subir e que me sentia cansado, deram-me um paracetamol. Isso foi de manhã, a conversa [telefónica] com o médico foi à tarde", relatou.Adriano saiu da cabine, onde se encontrava em isolamento, para poder receber a medicação. "Fizeram-me deslocar da cabine ao Medical [posto de saúde] para tomar tomar a medicação. Tive que sair com o efeito de poder contagiar mais alguém, mas não era minha responsabilidade, era responsabilidade deles", confessou.O profissional de saúde considerou todo o procedimento como "normal", mas discutiu com paciente infetado acerca dos contactos realizados entre Adriano e a Embaixada portuguesa no Japão. "Discutiu comigo por ter entrado em contacto com a Embaixada portuguesa porque [esta] está em contacto com eles aqui dentro. A embaixada não tem poder cá dentro, eles é que são responsáveis por sair aqui do navio", relatou Adriano àO médico confessou ainda a Adriano Maranhão que "não sabem" quando é que será possível retirá-lo do cruzeiro."Sinto medo, estou revoltado, não sei o que se passa, não sei até que ponto é que estou afetado, não sei até que ponto é que me consigo curar", confessou, apelando ao Governo português para que o ajude numa situação em "que se sente como parasita"."Peço ajuda ao meu Governo português que me ajude. Estou de mãos e pés atados, eu não consigo fazer nada dentro de uma cabine", concluiu.