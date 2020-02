Adriano Maranhão: Quem é o português infetado com coronavírus no navio "Diamond Princess"

Adriano Maranhão. Este é o nome do português infetado com coronavírus que se encontra isolado no navio cruzeiro "Diamond Princess".Tem 41 anos, é da Nazaré e trabalhava há cerca de cinco anos como canalizador no navio que se encontra há mais de duas semanas em quarentena. Adriano é ainda pai de três meninas de dois, cinco e oito anos.A mulher já fez declarações ao Correio da Manhã onde assumiu que o marido estava revoltado, com pouca comida e sem previsão de quando teria cuidados médicos. Desesperada, Emmanuelle questionou: "Do que estão à espera?".