Português leva 40 anos de prisão por matar namorado da 'ex' nos EUA

Miguel Câmara, um português emigrado no EUA, foi condenado por um juiz de Long Branch a 40 anos de cadeia pelo homicídio de Marco Moreira, um brasileiro que tinha iniciado um relacionamento com a ex-namorada.O homicida tinha aceitado um acordo com o Ministério Público, onde admitia os crimes pelos quais iria cumprir 45 anos de prisão. A pena previa 30 anos pelo homicídio, dez pela tentativa de homicídio da ex-companheira [só não morreu porque a arma encravou] e cinco por exposição ao perigo das duas filhas desta [estavam ao lado da mãe quando ocorreu o crime].