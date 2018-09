Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Português preso nos EUA por matar rival

Miguel Câmara dispara contra novo namorado da ‘ex’ na Nova Jérsia,

Por João Tavares | 01:30

Esta criança de cinco anos vai viver traumatizada para sempre. Também ela podia ter sido atingida por uma bala". As palavras foram dirigidas a Miguel Leal Câmara, português emigrado ilegalmente nos EUA, pelo juiz que determinou que irá continuar em prisão preventiva por ter morto o namorado da ex-companheira, em Long Branch, Nova Jérsia, frente aos dois filhos da mulher.



O alvo de Miguel Câmara era a ex-companheira, que lanchava com o novo namorado, com a filha de 5 anos e o filho de 18. A 21 de agosto, o emigrante entrou no restaurante, sacou de uma arma e arremessou à cara de Fernanda Silva a ordem de afastamento que esta pediu em tribunal – tinha passado uma mês desde a separação. Quase de imediato, o brasileiro Marco Moreira, novo namorado da portuguesa, desviou a mão do agressor que agarrava na arma. Miguel voltou a apontar e atingiu o rival na cabeça, tendo este morte imediata. A vítima mortal, de 45 anos, foi sepultada no passado sábado.



Aterrorizados, Fernanda e o filho mais velho envolveram-se numa luta com o atirador. Um cliente do restaurante alertou a polícia e um agente mandou o atirador baixar a arma. Não cumpriu a ordem, mas acabou desarmado após nova luta, desta vez com o polícia. O procurador disse em tribunal que Miguel Câmara tentou mesmo retirar a arma do agente.



O juiz que presidiu à audiência disse que Miguel Leal Câmara está ilegal no país e justificou a preventiva com a gravidade do crime e com o risco de fuga.