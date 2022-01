Português preso por duas mortes em Espanha

Um homem português foi detido pela Guardia Civil, indiciado de dois homicídios por negligência, após se ter envolvido num acidente de viação que causou a morte a um casal de idosos, de cerca de 80 anos, na zona de Salamanca, em Espanha. As vítimas seguiam num carro de matrícula portuguesa.O acidente ocorreu ao final da manhã de quinta-feira, na A-62. O automóvel, de marca Volkswagen, conduzido pelo português, colidiu frontalmente com um Citroen Saxo onde seguia o casal, que morreu no local. O português ficou ferido e foi hospitalizado. Acabou por ter alta e ser detido já ao final da noite do mesmo dia. Foi presente a tribunal.