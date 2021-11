Detido condutor responsável pelo acidente que matou dois jovens portugueses

A Guarda Civil espanhola deteve o condutor que causou um acidente fatal no dia 24 de outubro na rodovia A-5, no município de Guareña, em Espanha, que provocou a morte de dois jovens portugueses, de 24 e 22 anos.As duas vítimas que também viajavam no carro com matrícula portuguesa, perderam a vida após o despiste e capotamento do veículo. O detido está a ser investigado por dois crimes de homicídio por negligência grave, avança o jornal Hoy.

O próprio motorista de 28 anos e um quarto ocupante, todos portugueses e residentes em Lisboa, também ficaram feridos no acidente.

Os agentes do Destacamento de Trânsito deslocados para o local realizaram os testes de detecção de entorpecentes no corpo, que deram resultados positivos para três entorpecentes diferentes, revela o comunicado da Guarda Civil espanhola.



O arguido, acusado de dois crimes de homicídio por negligência grave, será ouvido pelo Tribunal de Instrução Don Benito.