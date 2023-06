Português que tentou violar peregrina em Espanha ficou em prisão preventiva

O Julgado de Instrução de Vigo decretou a prisão preventiva, sem direito a recurso ou fiança, para o português com cerca de 25 anos que no passado domingo tentou violar uma peregrina alemã no quarto de um hotel, em Vigo, Espanha.

A intervenção de um Capitão da GNR de Braga que estava de férias e alojado com a família na mesma unidade hoteleira, evitou a violação. O oficial ajudou Ainda a Polícia Nacional de Espanha a localizar e identificar o agressor, que se tinha refugiado no quarto do mesmo hotel.

O suspeito foi detido e vai aguardar julgamento numa cadeia espanhola. Trata-se de um homem residente na região de Aveiro que tinha estado com amigos até altas horas da madrugada a divertir se na cidade da Galiza. Às 07h00 do passado domingo, os gritos da mulher acordaram o militar, que conseguiu travar o crime violento. A vítima sofreu vários ferimentos e teve que ser hospitalizada.