Português regado com ácido após discussão com a namorada em Espanha

Emigrante de 40 anos está internado em estado grave no Hospital de La Arrixaca, em Múrcia.

Por M.C. | 08:25

Um português com cerca de 40 anos foi regado com ácido clorídrico pela namorada, na sequência de uma discussão na casa onde residem, perto de Múrcia, Espanha.



O emigrante sofreu queimaduras de 1º e 2º grau pelo corpo todo, consideradas de extrema gravidade. Está, desde a madrugada de terça-feira, internado no Hospital de La Arrixaca, em Múrcia. O seu estado é estável, mas a inspirar muitos cuidados.



A namorada, de nacionalidade brasileira, nega ter sido a autora da agressão. Ao invés, acusa o português de se ter regado a ele próprio, com intenção de se suicidar, atirando-lhe depois as culpas.