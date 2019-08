Portugueses já secam bombas de combustível em Espanha

Huelva, Badajoz, Zamora e Salamanca são algumas das províncias onde se formaram filas de carros de condutores portugueses nos postos de combustível espanhóis.





No início desta semana de greve dos camionistas odeu conta de que alguns condutores já estavam a recorrer às bombas de combustível espanholas.Esta quarta-feira, terceiro dia de greve, o jornal espanhol El País dá conta de que alguns desses postos com maior afluência já se encontram secos.De acordo com o jornal, a maior afluência ocorreu na passada sexta-feira, dois dias antes do início da greve dos motoristas sem fim à vista.O Governo anunciou esta terça-feira a requisição civil aos trabalhadores para que os serviços mínimos possam ser garantidos.Mais de 400 bombas encontram-se sem qualquer tipo de combustível esta quarta-feira.