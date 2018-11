Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Posto da GNR de Lagos fica mais caro

Governo aumenta verba para a obra de 279 mil para 400 mil euros.

Por José Carlos Eusébio | 08:50

O Governo vai gastar mais dinheiro do que estava inicialmente previsto na requalificação e adaptação de um edifício, no Chinicato, para a instalação do posto territorial da GNR de Lagos.



A decisão foi tomada depois de o concurso público para a execução da obra ter ficado deserto, apurou o CM.



O valor que tinha sido definido inicialmente era de 279 mil euros, enquanto agora o montante máximo pode chegar aos 400 mil. Segundo uma portaria do Governo publicada esta quinta-feira em Diário da República, serão disponibilizados ainda este ano quase 200 mil euros e igual valor em 2019.



O dinheiro servirá para a Secretaria-Geral da Administração Interna reembolsar a Câmara de Lagos, que fica responsável pela empreitada.



Ao que apurou o CM junto da autarquia, o primeiro concurso da obra não teve qualquer concorrente, devido ao baixo valor. Por isso, teve de ser pedida autorização ao Governo para o aumento do montante. A câmara garante que tem tudo preparado para abrir um novo concurso.



O posto da GNR será instalado no Edifício Multifunções do Chinicato, junto à EN125, onde já se encontra a funcionar o Destacamento de Trânsito da mesma força de segurança.



Atualmente, o posto territorial de Lagos funciona num antigo convento. Estas instalações da GNR são consideradas das mais degradadas de toda a região algarvia.



Segundo já denunciou a Associação dos Profissionais da Guarda, o posto não tem "o mínimo de condições de habitabilidade e salubridade".