Homem desaparece após dizer que ia deitar o lixo fora

José Duarte tem 35 anos e vive em Odiáxere, com a família.

Por Ana Palma | 08:51

Disse que ia deitar o lixo fora e passear o cão. Momentos depois, regressou para junto da porta da casa, no nº 21 da EN125, em Odiáxere, Lagos, prendeu a trela de Zeus à maçaneta da porta, entrou no carro e desapareceu.



Levou consigo apenas os documentos e algum dinheiro. O telemóvel ficou em casa. José Duarte Gonçalves de Oliveira, de 35 anos, nunca mais foi visto e a família está aflita.



O desaparecimento do homem, que trabalha como segurança num lar de idosos da zona, ocorreu minutos antes da meia noite da passada quarta-feira, dia 24 de outubro. José Duarte, casado com Olga, ucraniana, estava abalado devido à morte da sogra, ocorrido no fim de semana anterior, na casa de Odiáxere.



"Ele ficou muito magoado. Foi como se revivesse a morte do próprio pai, há anos. E culpava-se porque achava que, como ele e a Olga tinham saído durante o fim de semana, se tivessem ficado talvez a pudessem ter salvado", revelou ao CM, a cunhada, Hanna Vasko, que referiu "temer o pior".



"Ele tomava medicação e ficava muito agitado sem ela. Ora, desde que desapareceu que não a toma" explicou a familiar, que acrescentou "ter sido já apresentada queixa na GNR e divulgada a situação nas redes sociais".



Hanna Vasko também estranha que o carro de José Duarte, um Kia amarelo, não tenha permitido que fosse localizado.



A família tem contactado amigos do homem, mas até este domingo não havia sinal dele.