Homem desaparecido em Espanha encontrado em aldeia de Figueira de Castelo Rodrigo

Patrulha identificou o indivíduo, que apresentava "um discurso incoerente".

Um homem espanhol com cerca de 50 anos, que estava desaparecido naquele país, foi esta quinta-feira localizado pela GNR junto da localidade de Escalhão, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, distrito da Guarda, anunciou a GNR.



Fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda disse à agência Lusa que um habitante de Escalhão alertou uma patrulha da GNR para o facto de "um desconhecido andar a vaguear" pela aldeia.



A patrulha identificou o indivíduo, que apresentava "um discurso incoerente", e apurou que o mesmo sofria de perturbações mentais e que foi dado como desaparecido em Salamanca, Espanha, na terça-feira.



Segundo a fonte, o homem contou aos militares que se deslocou numa viatura para o concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, situado no distrito da Guarda, junto da fronteira com Espanha, mas a GNR não conseguiu localizar o veículo.



O homem foi entregue pela guarda à Polícia Nacional de Espanha, em Fuentes de Onõro, junto da fronteira de Vilar Formoso, que informou a família do seu aparecimento.