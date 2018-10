Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Corpo de homem encontrado carbonizado em Alenquer

Cadáver foi encontrado junto ao quartel dos bombeiros locais, após alerta para outra vítima em paragem cardio-respiratória.

14:14

Um homem de 64 anos foi encontrado morto esta sexta-feira, na localidade de Cabeços, em Alenquer, perto do quartel dos bombeiros. Os meios de socorro foram chamados para atender a uma vítima que tinha entrado em paragem cardio-respiratória mas, chegados ao local, os bombeiros aperceberam-se da existência de uma área ardida no local. Encontraram então o corpo da vítima, com queimaduras em mais de 70% do corpo, e já sem vida.



Ao que o CM conseguiu apurar, o corpo encontrava-se carbonizado. As autoridades acreditam que a morte terá acontecido há cerca de 48 horas.Trata-se de um homem de nacionalidade ucraniana, que trabalhava na propriedade onde foi encontrado, e que estava dado como desaparecido desde quarta-feira.



Ao que tudo indica, o homem, funcionário de uma empresa de camionagem, estava a fazer uma queimada e perdeu o controlo das chamas. O fogo terá acontecido na quarta-feira.