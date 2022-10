Postos de abastecimento de combustível cheios com água em vez de gasolina em Lagos

Vários postos de abastecimento de combustível de uma bomba da Galp foram afetados por um erro que deixou os depósitos de gasolina 95 simples e evologic cheios com água em vez de gasolina, na quarta-feira passada, em Lagos.Dezenas de condutores de veículos ligeiros e motociclos abasteceram os veículos e ao fim de um quilómetro foram obrigados a parar.Os consumidores denunciaram a situação, tendo também partilhado a situação nas redes sociais.A empresa de energia Galp já confirmou a contaminação com água num dos seus postos de gasolina e encaminhou as queixas para a seguradora que irá cobrir os prejuízos sofridos pelos condutores.Até ao momento, os depósitos afetados ainda se encontram fora de serviço.