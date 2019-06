Póvoa de Varzim isenta carros elétricos de pagarem estacionamento

O município da Póvoa de Varzim vai, a partir do mês de julho, isentar todos os veículos elétricos do pagamento de estacionamento tarifado à superfície.A medida vai vigorar nos próximos 10 anos, em todas as zonas com parquímetros da cidade, e será válida para residentes e não residentes na Póvoa de Varzim."Com esta medida pretendemos incentivar a utilização deste modo de transporte amigo do ambiente", disse Aires Pereira, presidente da autarquia poveira, também ele utilizador de veículo elétrico.O autarca clarificou que não será necessário os proprietários requisitarem qualquer documento ou dístico para os seus veículos, garantindo que os funcionários municipais responsáveis pela fiscalização do estacionamento saberão identificar quais os carros que são elétricos.Em paralelo, a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim vai lançar um concurso para que empresas que operem na área do carregamento de veículos elétricos possam investir na cidade e montarem, em várias zonas, postos de abastecimento de energia para este tipo de carros."Ajustamos o tempo da isenção das tarifas de estacionamento a um período [10 anos] que torne viável às empresas que operem nesta área fazerem um investimento na montagem dos postos de carregamento e conseguirem rentabilizá-lo. Só com mais carros elétricos a circular na cidade compensará esse investimento", completou Aires Pereira.O autarca considerou que a conjugação das duas medidas irá "facilitar a mobilidade e a descarbonização da cidade".