Presidente condecora Fundação Champalimaud como Membro Honorário da Ordem do Mérito

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, agraciou esta quarta-feira a Fundação Champalimaud como Membro Honorário da Ordem do Mérito, assinalando que a instituição "é motivo de orgulho para Portugal e para os portugueses"."Que melhor ocasião esta para, depois de galardoado António Champalimaud, depois de uma vez mais galardoada a presidente, Leonor Beleza, celebrar a própria Fundação Champalimaud", afirmou o chefe de Estado, que discursava na cerimónia de entrega do Prémio António Champalimaud de Visão, em Lisboa.Na ótica do Presidente da República, "não há muitas fundações" em Portugal "que mereçam tão depressa essa celebração", notando que a Fundação Champalimaud "tem mais de 10 anos de vida"."Hoje é tempo de agradecer à Fundação Champalimaud, por uma primeira vez, o mérito da sua intervenção social cá dentro e lá fora, pela entrega das insígnias de Membro Honorário da Ordem do Mérito", disse Marcelo Rebelo de Sousa momentos antes de entregar essa distinção a Leonor Beleza.O chefe de Estado destacou também que esta instituição "é motivo de orgulho para Portugal e para os portugueses".