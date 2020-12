Um homem, de 30 anos, com cadastro por tráfico, foi detido pela PJ dos Açores por ter tentado violar uma mulher, de 38, agredindo-a até desmaiar. O crime ocorreu no sábado.O agressor pediu boleia à vítima até a um parque, fingindo ter lá o seu carro. Tentou depois forçá-la a sexo e só parou porque ela perdeu os sentidos.Fugiu com o carro da vítima. Está proibido de se aproximar da mulher e obrigado a tratar a toxicodependência.