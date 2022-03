A proveitando a grande aglomeração de pessoas para verem passar a procissão em honra de S. José, durante as festas concelhias na Póvoa de Lanhoso, um homem de 64 anos fez vários vídeos das zonas íntimas de jovens mulheres. O predador, que acabou detido pela GNR no sábado, filmava com um telemóvel escondido num capacete.