Uma fuga de gás na Praceta do Infantário nº2 na Reboleira, Amadora, este domingo levou à evacuação de um prédio.O alerta foi dado às 15h48.No local estão a PSP e o Bombeiros.As causas do incidente ainda estão a ser apuradas, mas as autoridades acreditam que a fuga de gás possa ter origem numa obra. Ao que oapurou a fuga foi detetada no terceiro andar enquanto os moradores desta habitação arranjavam um cano da água. Não há registo de feridos.