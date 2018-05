Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Prefiro matar o meu filho a ter de voltar”

Médica de 38 anos fugiu com o filho, de apenas dois, para evitar partilhar a guarda com o pai.

Por Fátima Vilaça | 01:30

Helena Costa, 38 anos, não se conformou com a decisão do Tribunal de Família e Menores de Braga de dar ao pai do filho de apenas dois anos o direito a visitas regulares. Juntamente com os seus próprios pais e irmão, traçou um plano de fuga. A 9 de junho de 2016, as duas mulheres - mãe e avó da criança -, ambas médicas, fugiram com o menino para o Dubai.



Durante um ano, viajaram para a Índia, Nepal, Brasil e depois para o Qatar. Em Portugal, os dois homens - avô e tio do bebé - tratavam de arranjar dinheiro para sustentar a fuga, que só terminou em julho do ano passado, com a intervenção da Polícia Judiciária de Braga, que deteve as duas médicas.



Helena Costa, a mãe, de 72 anos, o pai, com 73, e o irmão, com 42, começam esta quinta-feira a ser julgados no Tribunal de Braga. Estão todos acusados de um crime de sequestro agravado.



Antes de se entregar, Helena Costa ainda ameaçou matar o filho e suicidar-se. "Prefiro pôr termo à vida do meu filho e à minha vida, a ter de voltar e entregá-lo", disse a médica, quando foi contactada pelas autoridades. A ameaça consta da acusação consultada pelo CM.



No documento, o MP refere ainda que a família "delineou o plano" de fuga, por entender que "o convívio com o seu pai [do menor] não era saudável".



A médica anestesista acabou por regressar a Portugal e foi detida no aeroporto de Lisboa. O menino foi, de imediato, entregue aos cuidados do pai.



O progenitor pede uma indemnização de 60 mil euros.