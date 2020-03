Presença de peão no tabuleiro da Ponte 25 de Abril condiciona trânsito em Lisboa

O trânsito está, na tarde deste sábado, fortemente condicionado em ambos os sentidos da Ponte 25 de Abril devido a presença de um homem no tabuleiro ferroviário, junto ao pilar 7.

Fonte oficial da PSP disse ao CM que o homem está identificado, e que se encontra naquele local pelo menos desde as 14h30.

Sabe o CM que não foi encontrado nenhum carro vazio em cima do tabuleiro da ponte, o que faz pressupor que o homem ali tenha chegado através do túnel ferroviário.

A circulação automóvel está totalmente cortada na Avenida de Brasília, por baixo da Ponte, onde se encontram agentes da Divisão de Trânsito a controlar os carros.

No tabuleiro da Ponte, regista-se o corte de uma faixa de trânsito, no sentido Almada-Lisboa. É neste local que se encontram agentes da 4.ª Divisão da PSP de Lisboa, e ainda psicólogos do INEM que tentam demover o homem de se atirar.

A circulação ferroviária na linha explorada pela Fertagus faz-se alternadamente e a velocidades baixas.

Os Negociadores da Unidade Especial de Polícia acabaram de ser convocados para o local.