Presidente e vice-presidente do Politécnico da Guarda novamente absolvidos

O presidente e o vice-presidente do Instituto Politécnico da Guarda, Joaquim Brigas e Carlos Rodrigues, respetivamente, foram esta quarta-feira novamente absolvidos "de todas as acusações de interceção ilegítima da caixa de e-mails dos seus antecessores", informou a instituição.

Em comunicado, o Instituto Politécnico da Guarda (IPG) lembrou que, "depois de uma primeira absolvição em 2021, o Tribunal da Relação de Coimbra instou o Tribunal da Guarda para que fundamentasse melhor a sua decisão, o que sucedeu hoje".

Em 2021, após a primeira decisão do Tribunal da Guarda, os regulamentos do IPG "passaram a determinar que todas as contas de e-mail institucionais dentro do instituto cessem no momento em que os seus titulares deixam de exercer os cargos para que foram eleitos ou nomeados", explicou.