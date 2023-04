Homem preso com dez mil imagens de videochamadas de sexo com rapazes

A Polícia Judiciária (PJ) prendeu um homem que há pelo menos dois anos e meio (desde Novembro de 2020), aliciava rapazes menores de idade na internet e, através de telemóvel, fazia videochamadas de índole sexual com as crianças.

Em buscas realizadas a 12 de Abril, uma brigada de inspetores da PJ apreendeu-lhe um disco externo de armazenamento informático, que continha mais de dez mil capturas de ecrã resultantes dessas videochamadas.

Depois de os aliciar em sites e através de uma aplicação informática de conversações, o predador sexual convencia os menores a exibir partes do corpo, capturando imagens a partir do ecrã do próprio telemóvel.

Algumas imagens foram tratadas com ferramentas informáticas de ocultação de identidade.

Resultou provado que as vítimas apanhadas pela ação criminosa do detido têm entre 10 e 14 anos.

Na casa do suspeito, a PJ apreendeu ainda mais de 12 mil imagens e vídeos de abusos sexuais de menores.

Assim, e de acordo com informação colocada online pela Procuradoria Geral Distrital de Lisboa, o detido está indiciado por um crime de pornografia de menores agravado, um número ainda não apurado de crime de pornografia de menores, e outros 1600 crimes de pornografia de menores.

Presente a tribunal, ficou em prisão preventiva.