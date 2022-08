Um homem que saltou os pórticos do Metro na estação do Lumiar, em Lisboa, vai passar três anos na prisão. Não pela infração – que lhe poderá custar entre 30 e 350 euros –, mas porque tinha pendente um mandado de detenção para cumprir pena por violência doméstica.O caso remonta a 2019, quando o homem não aceitou o fim do relacionamento e agrediu a companheira. Acabou julgado e condenado, mas estava em fuga.Foi preso no dia 1, após ser visto por agentes da PSP a saltar os pórticos, e enviado para a cadeia de Lisboa.