Um homem de 31 anos que agrediu, enxovalhou e perseguiu a companheira durante os sete meses de relação e já depois de a vítima, de 35 anos, a ter terminado, em novembro do ano passado, foi agora detido pela PSP de Cascais. Presente a tribunal, ficou em prisão preventiva.



Segundo explicou ao CM fonte policial, o homem - com uma ficha policial com dezenas de crimes até 2014, ano em que deu entrada na cadeia para cumprir pena por roubos - agredia a companheira em casa.









