A cumprir pena de 5 anos de prisão, em casa com pulseira, por violência doméstica e roubo contra uma ex-amante, o homem batia na mulher para a obrigar a sair de casa e ir agredir a ‘outra’ - o que a mulher sempre conseguiu evitar com prejuízo para a sua integridade física.



Atacou mesmo a filha de 21 anos - já tinha sido condenado a 2 anos e 3 meses em 2006 por violência doméstica contra a descendente, então com 4 anos de idade - quando esta tentou defender a mãe.









Ver comentários