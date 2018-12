Presos da cadeia de Matosinhos fazem greve de fome

Duzentos reclusos da cadeia de Santa Cruz do Bispo não jantaram esta quarta-feira em protesto e solidariedade.

Por Miguel Curado | 19:26

Duzentos reclusos da cadeia de Santa Cruz do Bispo (todos no setor masculino) não jantaram esta quarta-feira em protesto e solidariedade com os reclusos do Estabelecimento Prisional de Lisboa, onde ocorreu um motim na noite de terça.

Segundo a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, apesar do protesto, dos detidos recolheram às celas de forma ordeira nesta cadeia do concelho de Matosinhos.

A situação não foi violenta nem houve distúrbios, mas marca mais um incidente nas cadeias portuguesas, depois do sucedido em Lisboa e Custóias