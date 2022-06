Presos sete traficantes de droga no Aeroporto de Lisboa

Sete traficantes de droga, com idades entre os 20 e os 39 anos, foram detidos pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) da Polícia Judiciária, no Aeroporto de Lisboa, na posse de cocaína suficiente para 45 500 doses individuais.As detenções ocorreram no quadro de investigações dirigidas a grupos criminosos que se dedicam à introdução de grandes quantidades de produto estupefaciente na Europa, sempre por via aérea.Todos os detidos foram presentes pela UNCTE a tribunal, ficando a aguardar acusação em prisão preventiva.